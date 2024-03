Tentano di truffarla, ma l’81enne non ci casca

Si aggiungono ogni giorno sistemi differenti per cercare di truffare persone anziane. A Guastalla una pensionata 81enne è stata contattata telefonicamente da una donna che si è spacciata per un’operatrice della società Folletto. Ha cercato di venderle sacchetti per l’aspirapolvere. In modo arrogante sosteneva che il modello da lei posseduto fosse stato tolto dalla produzione e che la ditta Folletto avrebbe regalato alla pensionata una certa quantità di sacchetti, acquistandone altri per poter avere una scorta di materiali che in futuro non avrebbe più trovato in produzione. "Siccome mia madre non intendeva acquistare nulla – spiega la figlia – l’operatrice è passata alle minacce, sostenendo di aver già inviato al suo indirizzo il materiale in questione e un bollettino che lei avrebbe dovuto saldare. In mancanza del saldo, a suo dire, sarebbe pure scattata una penale. Mia madre ha chiarito che non avrebbe ritirato nessun pacco né versato denaro. E ha chiuso la telefonata". Poco dopo la pensionata ha raccontato quanto accaduto ai familiari. Gli stessi hanno così contattatato telefonicamente il servizio clienti della Folletto. E l’operatore di turno ha confermato i sospetti: si tratta infatti di una potenziale truffa telefonica. La stessa società Folletto risulta aver già avviato diverse azioni legali, confermando che l’azienda non ha nulla a che fare con queste organizzazioni, che però si presentano falsamente con il nome della società.

Antonio Lecci