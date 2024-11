Tentano il colpo al Bar Reggio. Custode dell’hotel sventa il furto

Non si placa l’escalation di furti o tentati colpi ai danni degli esercizi pubblici del centro storico. Stavolta i ladri hanno provato a svaligiare il ’Bar Reggio’ di via Monte San Michele. Ma qualcosa sabato notte è andato storto. "Erano circa le 2,30 quando per fortuna il custode dell’Hotel Morandi (adiacente, che si affaccia su via Emilia San Pietro, ndr) ha sentito dei rumori provenienti dalla galleria ed è andato a vedere, sorprendendo un giovane di colore che aveva appena spaccato un vetro sopra all’insegna del mio locale, all’altezza del condizionatore (come dimostra la foto, ndr)", spiega il titolare Enzo Codeluppi. "Così è corso a chiamare la polizia e lui è scappato. Il vetro è crepato e non si è infranto – continua l’esercente – Tra l’altro la posizione dalla quale voleva passare dimostra l’abilità di questi individui. Credo che puntassero alle slot machine...".

Ad agire presumibilmente sarebbero stati in due, l’esecutore materiale e un complice a fare da ’palo’. Ma le telecamere, seppur presenti, non potranno essere utili: "Le hanno girate proprio per non farsi inquadrare – conclude Codeluppi – Ma si indaga per capire se altre immagini dei negozi vicini potranno dare risposte. Ho totale fiducia nelle forze dell’ordine, delle quali non posso lamentarmi. Qui passano spesso e presidiano".