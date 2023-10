Tentano il furto al supermercato. Sorelle nei guai

Due sorelle di 14 e 22 anni, italiane ma di origine straniera, sono state segnalate ai rispettivi uffici giudiziari (alla Procura reggiana la 22enne e al Tribunale dei minori la più giovane) per tentato furto aggravato in concorso. E’ accaduto venerdì al supermercato Ipercoop di via Tenni a Reggio.

Alcuni operatori dell’esercizio commerciale si sono accorti dell’atteggiamento sospetto delle giovani sorelle. Hanno subito fatto intervenire sul posto gli agenti della Squadra Volanti.

Un rapido controllo ha confermato i sospetti, con le due giovani che stavano tentando di portarsi via confezioni di cosmetici e altri prodotti per il corpo, per un valore complessivo di circa quattrocento euro. Il tempestivo allarme alla centrale del 113 ha permesso di sventare il furto ormai in atto. La merce prelevata dagli scaffali è stata recuperata e subito restituita ai responsabili del supermercato.