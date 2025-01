Tentata estorsione inquietante: "Soldi per la figlia del boss". L’arrestato resta in carcere

di Alessandra CodeluppiCustodia cautelare in carcere. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, è la misura decisa dal giudice per le indagini preliminari Andrea Rat, che era stata richiesta anche dal pubblico ministero Valentina Salvi, per il 42enne di origine crotonese finito in manette martedì per l’ipotesi di reato di tentata estorsione, al culmine di un’inchiesta seguita dalla squadra mobile della questura. L’indagato è comparso in tribunale ieri pomeriggio: ha negato la vicenda addebitata, ovvero che avrebbe chiesto denaro a un’altra persona usando minacce ed evocando la potenza della malavita. Per lui l’avvocato difensore Jenny Loforese aveva chiesto l’obbligo di firma.

Il fatto contestato, come anticipato dal Carlino, è avvenuto in un paese della provincia reggiana e ha visto gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal dirigente Andrea Napoli, approntare un’operazione per identificare e fermare il responsabile.

"Dammi i soldi entro 24 ore. Serviranno a finanziare l’intervento chirurgico della figlia di un boss della malavita". Sarebbe stato questo il tenore della spaventosa domanda – volta a ottenere qualche migliaio di euro – avanzata dal 42enne a un’altra persona: una richiesta messa per iscritto e poi recapitata a domicilio, in forma anonima, ventilando ritorsioni. Il destinatario ha però avvisato la questura, chiedendo aiuto. E il presunto responsabile è stato arrestato martedì in flagranza di reato. Si è fatto credere al 42enne che la sua domanda sarebbe stata soddisfatta attraverso la consegna di una busta contenente il denaro, che però è stata resa riconoscibile da alcuni dettagli. Concordato il piano, d’accordo con la parte offesa, è scattato l’appostamento della polizia di Stato: il 42enne è stato osservato mentre ritirava e portava il plico a casa propria, poi gli agenti gli hanno suonato al campanello e lui, evidentemente impaurito, è stato visto mentre gettava la busta dalla finestra. Il 42enne, che avrebbe solo un piccolo precedente, è stato accompagnato in carcere.

Secondo una prima ricostruzione della Procura, allo scopo di trarne profitto, avrebbe recapitato a casa dell’altro una lettera in cui gli intimava di dargli entro 24 ore qualche migliaio di euro: quel denaro, a suo dire, sarebbe servito a pagare l’operazione a cui si sarebbe sottoposta la figlia di un boss della malavita che si trovava in carcere. La domanda sarebbe stata accompagnata da minacce: il 42enne avrebbe ventilato conseguenze negative se l’altro non avesse soddisfatto la sua richiesta, fino a imporgli di pagare il doppio della cifra richiesta. Grazie al piano congegnato dalla Procura e dalla squadra mobile, la vessazione è stata stroncata prima che si perfezionasse. Ulteriori aspetti saranno ricostruiti durante la prosecuzione delle indagini.