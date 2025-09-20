Tentata rapina al bar-tabacchi in via Emilia San Pietro, aggrediti i titolari

Tenta di rubare in un bar-tabacchi, ma i proprietari la fermano. Pur essendo riusciti a recuperare i prodotti presi dal bancone e avendo guadagnato diversi spintoni e dei graffi, la donna è scappata facendo perdere le sue tracce.

Su quanto accaduto al Caffè Tabacco di via Emilia San Pietro ieri mattina alle 9,30, dunque alla luce del giorno e in pieno centro storico, indagano i carabinieri di Reggio.

Secondo quanto riferito dall’Arma, la donna sarebbe entrata nel locale e avrebbe ordinato una brioche. Fin qui tutto sembrava andare nella norma, se non che dopo aver consumato la brioche, al momento del pagamento la stessa donna non solo non ha dato i soldi dovuti ma ha anche arraffato alcuni profumatori per ambienti esposti sul bancone.

La prima a reagire è stata una dei due proprietari dell’attività, che sono marito e moglie. La titolare ha provato a bloccarla e ne è nata una colluttazione. La ladra sarebbe quindi riuscita a divincolarsi e avrebbe provato a scappare ma, di nuovo, è stata bloccata.

Stavolta a intervenire è stato il marito, che è riuscito a fermarla e a recuperare i prodotti; a quel punto però la donna è uscita ed è fuggita.

Diversi clienti ieri mattina hanno potuto assistere alla scena. A quanto pare già prima di passare alle maniere forti la donna aveva dato diversi segni di aggressività, il che aveva portato i proprietari a invitarla alla calma.

I titolari dell’attività hanno sporto regolare denuncia ai carabinieri, che indagano sulla vicenda. L’ennesima, a dire il vero, che getta una luce negativa sul centro storico in cui sempre più di frequente i locali e i negozi vengono presi di mira dai malviventi.

Sono tantissime infatti le segnalazioni ricevute, dalle forze dell’ordine o dagli stessi commercianti, circa episodi di furti con spaccata o - come in quest’ultimo caso - rapine. Una situazione che certo non incentiva chi è del settore a investire sul centro storico.