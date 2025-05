Tentata rapina al supermercato. Punta un coltello alla cassiera. Militare in pensione lo blocca. Arrestato un quindicenne

Appena 15 anni e già in manette per tentata rapina a mano armata. Il preoccupante episodio di criminalità minorile ha avuto come teatro un supermercato di Sant’Ilario, dove l’adolescente ha puntato un coltello contro una cassiera per farsi consegnare il denaro del registratore di cassa. Messo in fuga dal titolare che si era premunito di un bastone, è poi stato inseguito da un carabiniere in pensione. L’anziano, con il sangue freddo e la professionalità dovuti all’esperienza, è riuscito a disarmarlo e fermarlo, consegnandolo poi ad una pattuglia dei carabinieri di Quattro Castella accorsa dopo che dal supermarket era stato lanciato l’allarme al 112.

Quando il giovane è stato preso in consegna, i militari hanno recuperato un piccolo coltello della lunghezza di 20 centimetri (la lama era di 11 centimetri) ossia quello utilizzato per le minacce nel supermercato. La successiva perquisizione personale del minore ha permesso di scoprirgli addosso un secondo coltello, lungo il doppio: del tipo da macellaio, era lungo 30 centimetri (lama da 20 centimetri). Lo teneva nascosto dentro ad un calzino nero infilato nei pantaloni.

Entrambi i coltelli sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre il 15enne è stato condotto al cpa (centro di prima accoglienza) di Ancona, a disposizione della procura della Repubblica del tribunale dei minori di Bologna. Nel centro il giovane permarrà fino all’udienza di convalida dell’arresto (avvenuto in flagranza) e dove si valuteranno anche le sue condizioni. Gli accertamenti relativi al procedimento penale, in fase di indagini preliminari, proseguiranno con approfondimenti investigativi.

La tentata rapina è avvenuta sotto sera, lunedì. Il 15enne ha puntato uno dei coltelli verso la cassiera e le ha intimato di dargli i soldi. Il titolare, vedendo la scena, ha impugnato un bastone e ha affrontato il ragazzo, che è scappato. Il militare in pensione, di passaggio, ha notato l’esercente inseguire il giovane e, sentendolo gridare che si trattava di un rapinatore, si è messo a sua volta all’inseguimento con la propria auto, riuscendo a bloccare il ragazzino poco lontano e a disarmarlo. Terminate le formalità, i carabinieri di Quattro Castella hanno dato immediata comunicazione ai genitori del baby-rapinatore che loro figlio stava per essere trasferito nel centro di accoglienza anconetano.

In Italia, i dati relativi alla criminalità minorile raccolti dal Ministero dell’Interno mostrano dal 2010 al 2022 mostra un incremento del 31,98% nelle segnalazioni di reati.