Tentata rapina alla tabaccheria Nico

Sono in corso indagini per risalire agli autori di una tentata rapina avvenuta l’altra sera ai danni della tabaccheria Nico, in via Circondaria, nel centro abitato di Correggio. Ad agire sono stati due giovani, all’apparenza di origine straniera, che sono entrati con un coltello per intimare ai titolari di consegnare l’incasso. Ma uno dei gestori risulta aver reagito, riuscendo a mettere in fuga i malviventi prima che potessero arraffare il denaro. Non è chiaro se all’esterno ci fosse un complice ad attenderli. Sul posto, poco dopo, sono arrivati due equipaggi dei carabinieri per avviare le indagini. Una delle pattuglie è rimasta a lungo sul posto per raccogliere tutte le informazioni necessarie alle forze dell’ordine del territorio per poter intercettare i due banditi, che hanno agito con il volto parzialmente coperto. Secondo quanto si è appreso, il titolare sarebbe anche caduto a terra mentre cercava di reagire ai due malviventi. Ma per fortuna non sembra aver riportato dei traumi. Ieri mattina il negozio ha regolarmente aperto al pubblico, ma con il titolare che si è recato in caserma per formalizzare la denuncia su quanto accaduto.

"Già noi commercianti siamo presi di mira da continui furti – ha commentato ieri un esercente della zona – e ora ci auguriamo di non essere bersagliati anche dai rapinatori". Ieri è stato notato un intenso movimento di pattuglie dei carabinieri, in particolare nel centro correggese, probabilmente nell’ambito di accertamenti legati ai recenti episodi malavitosi.

Antonio Lecci