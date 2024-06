Tentata rapina in centro. Gli chiedono una sigaretta per poi strappargli la catenina. Denunciato un 21enne

Era a passeggio con un amico, in centro a Reggio, quando è stato avvicinato da due giovani di origine straniera i quali, con notevole insistenza, chiedevano una sigaretta. Ma dietro quella richiesta c’erano altre intenzioni. Lo si è capito quando uno dei due sconosciuti ha colpito al petto il pedone, per poi strappargli la catenina che aveva al collo, finita a terra. I due malintenzionati sono poi fuggiti, a mani vuote. La vittima, un ventenne reggiano, ha raccolto la catenina e ha subito segnalato l’accaduto ai carabinieri. Le indagini nella zona hanno permesso di rintracciare il presunto autore del reato, identificato e poi denunciato per tentata rapina. Si tratta di un giovane di 21 anni, residente a Fornovo Taro, nel Parmense. Sono in corso gli approfondimenti investigativi per risalire all’amico dell’indagato e verificare eventuali sue responsabilità nella stessa tentata rapina.

L’episodio si è verificato lunedì sera. La vittima, residente a Scandiano, stava camminando in via Filippo Re, in centro a Reggio, insieme all’amico. È qui che si è verificata l’aggressione con il tentativo di arraffare la catenina, che però il malvivente si è visto sfuggire dalle mani, perdendo il bottino.

I carabinieri, grazie alla descrizione fornita da vittima e testimoni, sono riusciti a intercettare il presunto autore della tentata rapina, il quale è stato pure riconosciuto in una formale seduta di individuazione fotografica. E ora si indaga per cercare di capire se il secondo straniero, visto fuggire dopo il reato, abbia avuto un ruolo nell’illecita azione oppure se risulta estraneo a quanto commesso dal giovane che era con lui.