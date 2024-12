Tentata rapina. Raid in farmacia. Due fratelli nei guai

Sono due fratelli italiani, residenti a Reggio, di 23 e 39 anni di età, gli arrestati per la tentata rapina alla farmacia di Santa Maria di Novellara, avvenuta nella prima serata di martedì, all’ora di chiusura.

Un colpo rimasto solo tentato, in quanto quello preso di mira era tra gli "obiettivi sensibili" che in quei giorni venivano monitorati, proprio all’orario di chiusura, in seguito a una serie di rapine avvenute di recente tra Reggio e la Bassa, proprio ai danni di farmacie e tabaccherie.

Così, quando i due uomini hanno manifestato le loro intenzioni, arma in pugno, sono stati bloccati dal dispositivo attivato da polizia di Stato e carabinieri, che erano proprio in zona.

Uno degli agenti della questura reggiana, per la reazione dei due arrestati, è stato colpito con un oggetto contundente, restando ferito, per fortuna in modo lieve. Ieri in tribunale a Reggio si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, con i due indagati assistiti dall’avvocato Giancarlo Tunno (sostituito in aula dalla collega Battistina Pedrini del foro di Bologna).

Per loro il pubblico ministero ha chiesto gli arresti domiciliari presso la residenza di famiglia.

Il giudice si è riservato di decidere e dovrebbe sciogliere la riserva entro la giornata odierna.

Sulla vicenda sono in corso ulteriori indagini da parte di carabinieri e polizia, coordinati dalla magistratura, nel massimo riserbo. Si stanno cercando possibili elementi che possano collegare l’episodio avvenuto alla farmacia Rivi, a Santa Maria di Novellara, con altri simili colpi messi a segni o tentati nelle ultime settimane nel Reggiano. Il monitoraggio attuato dalle forze dell’ordine ha riguardato in particolare tabaccherie e farmacie situate in zone "periferiche" e con vicinanza di strade ideali per una rapida fuga.