Tentata rapina violenta. Aggredisce farmaciste a colpi di sgabello. Ma fugge a mani vuote

Sono rapine che non fruttano bottino ma che risultano movimentate, quelle che avvengono ai danni della Farmacia Rivi, affacciata sulla strada provinciale tra Novellara e Bagnolo, in località Santa Maria. Già nel dicembre 2024 una rapina si era conclusa con il fermo di due fratelli, ma anche con un agente di polizia finito in ospedale per medicare una ferita provocata dalla reazione di uno dei malviventi bloccati nell’esercizio commerciale. E ieri mattina sono dovuti intervenire ancora una volta i soccorsi sanitari, in questo caso per medicare traumi – per fortuna lievi – rimediati dalle due farmaciste, vittime della reazione del rapinatore di fronte al rifiuto della titolare di consegnare il denaro che era nel registratore di cassa.

È accaduto verso le 9. Nella farmacia gestita da Barbara Rivi è entrato un uomo apparentemente cinquantenne, con volto coperto in parte da una sciarpa e da un cappellino. In una mattinata fresca e molto umida, inizialmente quell’abbigliamento non ha destato stupore. Ma un attimo dopo si è capito quali erano le sue intenzioni e perché il volto era in parte coperto: l’uomo, con un coltello in mano, con un atteggiamento piuttosto agitato, ha intimato alle farmaciste di consegnare l’incasso. Ma le due donne hanno reagito, negando all’uomo il denaro che era in cassa.

La reazione dell’uomo è stata violenta, tanto da colpire le farmaciste con uno sgabello e una scopa che ha trovato all’interno dell’esercizio commerciale affacciato sulla strada provinciale. Poi ha deciso di abbandonare il suo progetto ed è fuggito a mani vuote, senza portare via nulla, ma lasciando un comprensibile stato d’ansia nelle vittime del tentato colpo. Il tempo di riprendersi da quella disavventura e sono stati chiamati i carabinieri. E’ arrivata una pattuglia del nucleo radiomobile di Guastalla, che ha raccolto subito le prime testimonianze sul posto per diramare l’identikit per le ricerche a vasto raggio, verso la Bassa ma anche verso la città capoluogo. Nella zona sono presenti telecamere di videosorveglianza, nella zona del confine tra Novellara e Bagnolo. Si spera che qualche "occhio elettronico" delle telecamere possa aver ripreso la fase di arrivo o di fuga dell’uomo, tanto basta per fornire agli investigatori qualche elemento di indagine in più.

Nel dicembre dello scorso anno l’assalto alla stessa farmacia era costato l’arresto di due fratelli, indagati poi anche per altri rapine avvenute in quel periodo. Ma in quel caso i malviventi avevano scelto proprio una delle farmacie tenute sotto controllo dalle forze dell’ordine, in quanto possibile preda di rapinatori, vista anche la posizione strategica, a ridosso della strada provinciale, ma anche della tangenziale e con diramazioni verso la periferia rurale. In quella occasione dietro il bancone c’erano la titolare Barbara Rivi con la sorella Federica. Già all’epoca era rimasto forte lo choc per quanto accaduto. E ora la disavventura si è ripetuta. Per fortuna senza conseguenze gravi.