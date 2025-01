Tentata truffa a danno di un’anziana

"Buongiorno, siamo i carabinieri. Sua figlia ha provocato un grave incidente e ora necessita di denaro per pagare un avvocato…". "Non è possibile che mia figlia abbia avuto un incidente, perché è qui con me".

Botta e risposta tratti da un tentativo di truffa, con il solito sistema del falso incidente, ai danni di una pensionata residente a Correggio. E non è che l’ennesimo episodio messo in atto da malviventi che cercano di sfruttare le debolezze degli anziani per spillare loro quattrini e oggetti preziosi. Nonostante i tanti avvisi che forze dell’ordine e organi di informazione diffondono per mettere in guardia dalle truffe, non sembra diminuire il fenomeno dei raggiri ai danni di persone non più giovani.

Nel caso della pensionata correggese ha funzionato la presenza della figlia, che dunque non poteva essere altrove, coinvolta in incidenti. Ma troppo spesso queste truffe vanno a segno. Nei giorni scorsi c’è cascata una donna di quasi 90 anni, sempre della zona della Pianura reggiana, la quale ha creduto che l’adorato nipote fosse rimasto coinvolto in uno schianto, consegnando a un falso avvocato quasi 500 euro in contanti, ovvero tutto ciò che aveva di valore in casa. Forse è stata controllata, visto che i truffatori sono entrati in azione proprio in quel breve lasso di tempo in cui la vittima è stata lasciata sola in casa. Di recente simili episodi sono avvenuti anche a Reggiolo e Novellara, talvolta sventati ma in altri casi andati purtroppo a segno, sempre ai danni di persone piuttosto anziane.

Antonio Lecci