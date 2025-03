Tentati furti nei negozi del centro. Il ladro ripreso dalle telecamere

Volto coperto da passamontagna con una tuta dotata di cappuccio per coprire in gran parte testa e volto, un ladro solitario ha attaccato alcuni negozi del centro storico di Correggio, ieri notte, pare senza riuscire a portare via nulla. Ha cercato di entrare anche in una tabaccheria nel cuore della cittadina, proprio di fronte alla basilica di San Quirino, armato di un piede di porco per forzare la porta. Ma è scattato l’allarme, è stato disturbato ed è dovuto fuggire in fretta. Non si esclude che possa trattarsi dell’autore di altri simili furti messi a segno anche in altri esercizi pubblici della Bassa, sempre con l’utilizzo di un arnese da scasso per aprire le porte e accedere così ai locali da svaligiare. Negli ultimi giorni furti di fondo cassa e sigarette si sono verificati non solo a Correggio ma anche a Novellara e Gualtieri, con modalità simili tra loro.