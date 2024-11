Tentato furto a un bancomat, ladri in fuga

Hanno colpito più volte il basamento del bancomat, forse nel tentativo di creare un varco in cui inserire l’innesco per poi provocare l’esplosione che avrebbe dovuto permettere di accedere alla cassetta con il denaro contante. Ma qualcosa deve essere andato storto nei piani dei ladri, che ieri notte si sono dovuti fermare ai colpi alla parte esterna della cassa automatica, per poi scappare, pare senza riuscire a portare via nulla.

È accaduto verso le due della notte allo sportello automatico del Credem, attivo a uno degli ingresso del centro commerciale Guastalla 2, in via Sacco e Vanzetti a Pieve di Guastalla. I ladri hanno picchiato con forza, probabilmente con un attrezzo appuntito tipo piccone, contro la parte del bancomat da cui viene erogato il denaro. Ma il transito improvviso di qualche passante deve aver impedito ai malviventi di proseguire la loro azione, tanto da dover fuggire senza riuscire a completare i loro piani.

È subito scattato l’allarme, con l’intervento sul posto della vigilanza privata e dei carabinieri. Poco dopo, inoltre, il centro commerciale ha iniziato ad animarsi con l’arrivo del personale del bar, oltre che del supermercato. Secondo quanto si è appreso, sembra che i ladri siano dovuti fuggire a mani vuote. Ma restano i danni evidenti alla struttura esterna del bancomat, tanto che da subito il servizio è stato interrotto, come recita l’avviso sullo schermo della cassa automatica.

Ieri mattina davanti al bancomat ha continuato a esserci una vigilanza fissa con guardia giurata, in attesa dell’intervento dei tecnici per poter riparare il danno e ripristinare il servizio di erogazione del denaro contante. Un simile episodio si era verificato anche nell’estate del 2019, con le stesse modalità, lasciando evidenti danni.

Antonio Lecci