Tentato furto al bar e all’edicola, danni in serie: due 30enni incastrati da telecamere e testimoni

Un doppio tentativo di furto era andato a vuoto, la scorsa estate a Correggio, col blitz ai danni di un bar e di un’edicola, tra piazzale 2 Agosto e viale Saltini, che si era chiuso con un nulla di fatto per i ladri, ma con danni che erano stati lasciati su serrature di porte e a una vetrata. Ora, al termine di una lunga serie di accertamenti, i carabinieri della caserma correggese hanno permesso di identificare i due presunti autori delle illecite azioni: si tratta di due 30enni, abitanti in zona, entrambi denunciati alla magistratura per tentato furto aggravato in concorso. Le indagini, supportate anche dalle telecamere della videosorveglianza, hanno permesso ai carabinieri della caserma correggese di risalire ai presunti autori dei reati. Era stato il titolare del bar a fornire ai carabinieri le immagini della videosorveglianza che, unite a quelle delle telecamere pubbliche attive in piazzale 2 Agosto – non distante dall’edicola di viale Saltini, oltre che nei pressi delle scuole e del terminal dei bus – hanno permesso di fornire utili indicazioni agli investigatori. I due uomini avevano tentato di entrare nel bar, usando un martello. Alcuni testimoni avevano visto scappare due persone in bici dopo i tentati furti. Anche la descrizione degli uomini in fuga ha aiutato i carabinieri.