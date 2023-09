Tentato furto al ferramenta a Castellarano: i ladri vedono i carabinieri e scappano

Furto fallito nel negozio di ferramenta ‘Mem srl’ di Roteglia grazie all’intervento dei carabinieri.

È successo giovedì notte verso mezzanotte e mezza. Una pattuglia della stazione di Castellarano, durante un servizio di controllo, transitando in via Radici in Monte ha notato alcuni uomini a volto coperto intenti a compiere un colpo nell’attività commerciale nella frazione di Roteglia.

I malviventi, alla vista dei militari, sono scappati a piedi riuscendo a dileguarsi. Nell’intero comprensorio ceramico e anche nella limitrofa provincia di Modena sono iniziate le ricerche per individuare i malintenzionati con altre pattuglie inviate dal 112.

I ladri hanno forzato la porta della ferramenta e sono poi entrati per rubare utensili da lavoro in vendita caricati sul cofano di un’Audi A4 utilizzata per il raid.

L’auto è stata poi abbandonata sul posto proprio a seguito dell’arrivo dei carabinieri, impegnati nell’attività di controllo del territorio. La refurtiva, per un valore di circa 8mila euro, è stata recuperata e restituita al negozio.

La macchina, rubata a Parma, è stata sequestrata per i rilievi finalizzati a raccogliere anche in sede scientifica possibili elementi per cercare d’identificare i responsabili dell’intrusione: dovranno rispondere del reato di tentato furto aggravato.

m. b.