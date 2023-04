Tentato furto all’Ecu, condanna a 9 mesi

Condanna a 9 mesi per tentato furto e minacce, reati in cui è stato riqualificata dal giudice l’ipotesi iniziale, più grave, di rapina impropria, cioè con l’uso della violenza colto a mantenere il possesso della refurtiva. È la pena decisa ieri, rito abbreviato, per il 46enne marocchino Hicham Mouafae, arrestato dai carabinieri il 28 marzo al supermercato Ecu di Cavriago. L’uomo aveva pagato alla cassa due baguette, ma era uscito con nove punte di Parmigiano Reggiano nello zaino. Aveva poi cercato di mordere e minacciato un collaboratore del negozio. Durante l’udienza di convalida ha ammesso la responsabilità e chiesto scusa, sostenendo di aver rubato perché è in difficoltà economica. Ieri è stato giudicato col rito abbreviato condizionato a sentire un testimone (un lavoratore del supermercato). In base al suo racconto, l’avvocato difensore Luca Sebastiani ha sostenuto che la reazione aggressiva sia avvenuta dopo e non si sia concretizzata in un gesto violento, ma in minaccia. Il pm ha chiesto 3 anni per rapina, il giudice ha riformulato il reato e lo ha condannato a 9 mesi.