Tentato furto di vestiti in negozio. Tre donne arrestate dalla polizia

Tre donne in manette per tentato furto in un negozio di abbigliamento in pieno centro storico. L’intervento della polizia si è reso necessario lunedì pomeriggio, in piazza del Monte, a seguito della segnalazione di un possibile furto in atto.

Il personale ha riferito agli agenti che poco prima tre donne, con un neonato al seguito, avevano tentato di rubare diversi capi d’abbigliamento, per un valore stimato di circa mille euro, strappando le etichette e le placche antitaccheggio così da oltrepassare le barriere senza essere notate.

La loro strategia però non ha funzionato, perché proprio il personale del negozio si è accorto del furto ed è riuscito a recuperare la merce. Le tre donne, tutte di origine italiana, hanno quindi provato ad allontanarsi dal negozio ma sono state bloccate in poco tempo dagli agenti.

Si trattava di una 32enne, una 27enne e una 20enne, alcune delle quali già note alle forze di polizia per via di alcuni precedenti sempre per reati contro il patrimonio. Sulla base di quanto sopra, le tre donne sono state portate in questura dove, al termine delle opportune formalità di rito, sono state arrestate per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato in concorso.