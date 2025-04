Tentato furto in abitazione. Denunciati i vicini di casa

Era tranquillo a dormire in camera da letto quando, nella tarda serata del 26 marzo, si è accorto di rumori sospetti che arrivavano dall’ingresso. Si è alzato, avvicinandosi lentamente alla porta, che ha aperto all’improvviso, scoprendo che sul pianerottolo c’erano due giovani che stavano cercando di entrare nell’abitazione. È accaduto in una palazzina di Poviglio. Vistisi scoperti, i due giovani sono fuggiti via in tutta fretta. Mentre l’inquilino dell’abitazione presa di mira ha chiesto l’intervento dei carabinieri, soprattutto dopo essersi accorto di segni di scasso al pomello della porta, quasi certamente per un tentativo di scasso per poter entrare nella casa. Importante per gli accertamenti è stato il riconoscimento dei due giovani da parte della vittima del tentato furto.

I presunti ladri, infatti, sono risultati essere due giovani 23 e di 25 anni, uno di origine rumena e l’altro milanese, che abitano da poco tempo nello stesso condominio in cui si è verificata la tentata intrusione, per la precisione al piano terra della palazzina. La descrizione fornita dalla vittima del tentato furto è risultata combaciare con quella dei vicini, subito rintracciati dai carabinieri, i quali si sono subito diretti al loro appartamento. Forse hanno pensato che nell’alloggio del vicino di casa non ci fosse nessuno, non sentendo alcun rumore provenire da quelle stanze. I due giovani sono stati denunciati per concorso in tentato furto aggravato.

Antonio Lecci