Tentato furto in azienda: "Ho sbagliato, mi scuso"

Un arrestato 21enne ha ammesso la responsabilità del tentato furto, dicendo che era coinvolto anche il secondo uomo, e ha chiesto scusa. Ma l’altro, un 28enne pure lui finito in manette, ha inizialmente respinto le accuse, sostenendo che la versione fornita dal 21enne fosse falsa. Da qui la decisione del giudice Andrea Rat di procedere a un confronto diretto tra loro, nel quale il secondo uomo, pur rigettando l’accusa, ha alla fine ammesso di sapere che il 21enne stava rubando.

È accaduto ieri durante la direttissima per gli arresti eseguiti sabato a Gattatico dai carabinieri di Guastalla. Per entrambi è scattata l’ipotesi di tentato furto in concorso perché, lavorando come facchini nella filiale Susa trasporti in via Verdi a Gattatico, avrebbero manomesso tre bancali con abbigliamento, olio per motore e materiale elettronico, caricando parte della merce sull’auto del 21enne e dentro uno zaino, valore di 1.300 euro, per poi tentare la fuga stoppata dalle guardie giurate che hanno allertato i carabinieri.

In tribunale Andrea Copa, 21 anni, albanese residente a Casalmaggiore (Cremona), difeso dall’avvocato Paolo Bertozzi, ha ammesso gli addebiti e ha chiesto scusa: ha raccontato che avevano organizzato l’azione al momento; che l’altro, dotato di bici, gli passava i prodotti e lui li caricava sulla macchina e che avrebbero dovuto spartirseli. Il presunto complice avrebbe messo a suo dire gli articoli in un sacco nero. Ha patteggiato 8 mesi, pena sospesa. L’altro, il 28enne Gui Muhammad Saydi, afghano, assistito dall’avvocato Pina Di Credico, ha negato la propria responsabilità. Ha raccontato di vivere in una casa abbandonata e di fare la doccia in azienda. Ha incolpato l’altro, dicendo che lo aveva ingannato dicendogli che c’erano due bancali da mettere a posto. Poi, durante il confronto, ha riferito di aver preso solo un tagliabarba e ha in parte cambiato versione.

Gli arresti sono stati entrambi convalidati; la direttissima è stata rinviata a gennaio.

Alessandra Codeluppi