Tentato furto in Gelateria 90:: "Adesso basta"

"Stavolta di danni non ne hanno fatti, ma non se ne può più". A parlare è Matteo Bondavalli, titolare della Gelateria 90 in via Emilia Ospizio, dove nella notte tra domenica e ieri i ladri hanno tentato un altro colpo. Il nuovo vetro con sensori d’allarme, però, li ha obbligati ad allontanarsi a mani vuote. Ciò nonostante, l’amarezza rimane: "L’ultima volta che è successo era il 16 giugno – dice Bondavalli – e lì ci abbiamo rimesso con circa 15 mila euro di danni. Due furti, uno riuscito e l’altro no, in pochi mesi".

Per Bondavalli la questione è tutt’altro che chiusa: "Le forze dell’ordine ci aiutano e si fanno sempre in quattro – spiega – ma se non ci sono conseguenze legali per queste persone, che sono sempre le stesse qui in zona, si è di nuovo punto e a capo. Bisogna provare a mettere loro più pressione, secondo me, perché io ora ho attivato i miei sistemi di sicurezza, ma penso alle tante attività che non se li possono permettere, almeno non al momento. Cosa dobbiamo fare, continuare ad andare a letto la sera con il pensiero che qualcuno ci possa derubare?".