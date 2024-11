Tentato furto in un’abitazione. La vicina di casa dà l’allarme

Non si ferma il fenomeno dei furti in casa, con l’elenco che si allunga ogni giorno di più anche nella zona di Guastalla, dove l’altra mattina solo l’intervento di una vicina di casa ha impedito l’intrusione di due uomini – descritti come nordafricani – che stavano tentando di forzare le persiane di una finestra al piano terra di una abitazione di via Zaffanelle. La vicina ha sentito rumori sospetti pochi istanti dopo essere rientrata a casa da alcune commissioni.

Ha notato un uomo che tentava di aprire la finestra, mentre un altro faceva da palo, in un’auto di grossa cilindrata che bloccava l’accesso al cortile. Vistisi scoperti, i due intrusi hanno deciso di fuggire, ma a mani vuote. Sono stati chiamati subito i carabinieri, intervenuti per un primo accertamento.

Al momento del tentato furto la proprietaria dell’abitazione era fuori per lavoro. Senza l’intervento della vicina, i ladri avrebbero quindi potuto agire indisturbati. Negli ultimi giorni diversi i furti a segno nella zona, anche con bottino piuttosto consistente.