Tentato furto nel maglificio. Al setaccio i mezzi rubati e le immagini delle telecamere

I carabinieri sono sulle tracce dei malviventi, che l’altra notte, tra martedì e mercoledì, hanno tentato di mettere in atto un colpo ai danni dell’azienda tessile Zanni srl, in via Cantù, tra Marmirolo e Cacciola. Si stanno svolgendo i rilievi sui mezzi rubati, recuperati dopo l’assalto alla ditta: si tratta di sei auto, poi risultate rubate, alcune di queste con targa straniera, che sono state utilizzate dai ladri per sbarrare la strada, insieme con dei chiodi lasciati in terra, per cercare di garantirsi in questo modo una facile fuga, e di quattro furgoni che la banda aveva portato nei pressi dell’azienda allo scopo di caricarvi il materiale una volta asportato. Si procederà con le analisi sui mezzi, anche avvalendosi delle competenze del Ris. Si spera che all’interno di essi vi possa essere qualche traccia lasciata dalla banda.

Intanto vengono anche passate al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza: l’azienda tessile è dotato di un impianto, sia all’interno che all’esterno. I componenti della banda armata – sarebbero almeno sei le persone in fuga dopo il colpo sfumato – sono scappati per i campi, in una zona di aperta campagna. Per quanto riguarda la sparatoria, la dinamica al vaglio degli inquirenti è ancora tutta da verificare e da ricostruire con esattezza. La banda era riuscita a caricare del materiale in un primo furgone, ma il colpo è saltato grazie all’allarme e alla prontezza delle guardie giurate: una di loro, che stava facendo il giro di controllo, ricevuto il segnale di allarme e vedendo quanto stava accadendo dalle immagini delle telecamere, è riuscita ad arrivare sul posto. Dopo gli spari, i malviventi si sono dileguati passando per i campi, a piedi. "Tutto bene – commenta all’indomani dell’accaduto il proprietario dell’azienda, Mauro Zanni –, al momento non c’è nessuna novità. La refurtiva è stata recuperata, per me la storia è conclusa. Abbiamo un sistema di protezione molto sofisticato, ed è servito. Devo dire che la tecnologia ha funzionato al 100 per cento". Il giorno dopo l’accaduto, si realizza meglio quanto successo e quanto si è rischiato? "Da un punto vista umano, non essendo la prima volta che succede, forse c’è un po’ di abitudine – le parole di Zanni –. In passato infatti era già capitato".