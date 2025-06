Tentato furto ripreso dalle telecamere di casa. Denunciato un 40enne

Già ben noto alle forze dell’ordine per una serie di reati contro il patrimonio, un quarantenne, senza fissa dimora è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza piazzate nell’area di una abitazione privata, a Correggio, che a inizio maggio era stata presa di mira da un intruso con l’intento di rubare.

La registrazione video ha permesso di ricostruire l’intrusione: l’uomo ha forzato la serratura del cancello con un oggetto metallico, si è introdotto nel cortile interno per poi tentare, senza successo, di accedere al garage, all’abitazione e ad alcune porte finestre, cercando anche di aprire una cassetta degli attrezzi in alluminio.

Le riprese video hanno consentito ai carabinieri di identificare il quarantenne, ora accusato di furto in abitazione. L’uomo risulta pure gravato del divieto di dimora nel Reggiano. A quel punto per lui è scattato il provvedimento penale già inoltrato alla magistratura reggiana, rischiando pure conseguenze per il mancato rispetto del divieto di dimora sul territorio locale, emesso a suo carico dall’autorità giudiziaria proprio per i reati commessi.