Tentato omicidio Aveva accoltellato il coinquilino, catturato a 150 metri dal confine

Stava tentando di fuggire in Francia dopo aver quasi ucciso, lo scorso 9 luglio, un connazionale 19enne con cui divideva l’appartamento a Scandiano. La Squadra mobile reggiana, però, è riuscita a rintracciarlo, grazie anche all’aiuto dei colleghi di Imperia, e lo ha arrestato a 150 metri dal confine con la Francia.

A finire in manette per tentato omicidio, fa sapere la Questura, è stato un 21enne egiziano. I fatti risalgono appunto alla serata di domenica 9 luglio, quando la vittima si è presentata al Pronto soccorso dell’Ospedale di Reggio “con gravi ferite da arma da taglio”, accasciandosi poi a terra e perdendo conoscenza a causa della grave perdita di sangue.

La Polizia di Stato - Squadra Mobile - coordinata dalla Procura della Repubblica reggiana diretta dal procuratore Gaetano Calogero Paci, ha poi identificato il presunto autore del reato. L’accusato è il coinquilino 21enne del giovane ferito, che lo avrebbe accoltellato “per questioni di convivialità all’interno dell’appartamento”. L’indagato, per non farsi prendere, nella stessa giornata è andato a Milano, dove è stato ospitato da parenti e connazionali, e nel capoluogo lombardo ha organizzato la sua fuga, cercando di lasciare l’Italia tramite la frontiera di Ventimiglia.

I poliziotti reggiani e di Imperia lo hanno però individuato a bordo di un’auto guidata da una persona che è poi stata denunciata per favoreggiamento e lo hanno fermato 150 metri prima del confine con la Francia. Dopo l’identificazione, al 21enne è stato notificato il decreto di fermo emesso dal pm Valentina Salvi, e il giovane è stato poi portato in carcere a Sanremo e associato presso la casa circondariale di Sanremo. Ieri mattina, infine, il gip di Imperia ha convalidato il fermo e ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L’episodio era avvenuto domenica 9 luglio. Il 19enne era arrivato all’ospedale di Reggio con varie ferite da taglio. Il giovane era riuscito ad arrivare in modo autonomo al Santa Maria Nuova, ma appena arrivato all’ospedale, dopo pochi passi, era svenuto per la forte perdita di sangue davanti a operatori sanitari e pazienti in attesa di essere visitati. Prima di perdere conoscenza era riuscito a pronunciare poche parole, indicando il nome del suo feritore.

Le ferite erano numerose e alcune particolarmente profonde, tanto da rendere necessaria - da parte dei sanitari - un’operazione chirurgica. Un intervento che ha permesso di salvare il 19enne, che era stato poi ricoverato con una prognosi di 30 giorni.

Dall’ospedale era stata ovviamente fatta la segnalazione alle forze dell’ordine, che avevano avviato le indagini. Il cerchio si era stretto intorno al connazionale del 19enne ferito, suo compagno di appartamento. L’uomo però, anch’egli di origini egiziane, si era allontanato da Scandiano, per cercare di sfuggire alla cattura.

La fuga è durata fino a venerdì sera, quando le forze dell’ordine arrestato arrestato il 21enne mentre viaggiava in auto verso la frontiere con la Francia, diretto a Ventimiglia. Ormai a soli 150 metri dalla possibilità di lasciare l’Italia, l’accusato è stato bloccato. Con lui è stato anche denunciato l’uomo che guidava l’auto, per il reato di favoreggiamento personale.