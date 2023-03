Tentato omicidio dopo l’asta a Reggio Emilia, i due fratelli rimangono in carcere

Riccardo e Domenico Pappacena hanno picchiato un 75enne davanti al tribunale di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 14 marzo 2023 – I fratelli Riccardo e Domenico Pappacena, di 43 e 42 anni, autori del pestaggio di un anziano avvenuto nel primo pomeriggio di martedì scorso, davanti al tribunale, rimangono in carcere. Il giudice per le indagini preliminari Dario De Luca ha disposto la misura cautelare più dura per i due uomini che hanno picchiato a sangue un uomo di 74 anni, titolare di un’impresa in provincia, reo ai loro occhi di aver comprato la casa di Riccardo, andata all’asta. L’anziano era stato ricoverato all’ospedale: per lui la prognosi è di 45 giorni. Il gip De Luca ha ritenuto condivisibile l’attuale qualificazione dei reati ipotizzati dal pm Maria Rita Pantani: il più grave è il tentato omicidio pluriaggravato in concorso, oltre a resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I due arrestati, originari di Sarno (Salerno), hanno entrambi precedenti.

“La direzione dei colpi, calci e pugni ripetuti scagliati con violenza inaudita, alla testa e al torace di un uomo di quasi 75 anni da parte di due energumeni poco più che 40enni, vicino all’occhio e comunque a zone con organi vitali, attestano la piena idoneità della condotta a uccidere. I medici hanno attestato che le lesioni avrebbero potuto provocare non solo danni permanenti all’occhio, ma anche altre ferite post traumatiche a livello cerebrale, danni polmonari e addominali".

La difesa aveva chiesto gli arresti domiciliari a Sarno. Nel motivare l’applicazione del carcere in attesa del processo, il giudice parla di personalità con "notevole spessore criminale": "Hanno aggredito una persona anziana, perfettamente sconosciuta, quale rappresaglia perché aveva acquistato all’asta un immobile messo in vendita per debiti non onorati, agendo all’interno e vicino al palazzo di giustizia, incuranti della presenza testimoni e di forze dell’ordine; e di essere stati poco prima identificati formalmente in udienza".

Secondo il giudice si tratta di "esportazione in questo territorio di ‘costumi’ già diffusamente invalsi in altri contesti socioterritoriali della Penisola, in maggior misura pervasi da fenomeni criminali".

Perché? "L’esperienza giudiziaria insegna che molto spesso aste analoghe rimangono deserte proprio per l’effetto dell’azione intimidatrice attuata dai debitori. Tenendo conto che l’acquisto richiede il saldo del pagamento da parte dell’anziano nei prossimi mesi, l’azione potrebbe integrare anche un principio di condotta estorsiva". Parole di elogio vengono spese per un carabiniere donna che in quel momento stava per entrare in tribunale e ha subito una gomitata e insulti: "Non ha esitato a mettere in pericolo la propria incolumità, intervenendo da sola per tentare, alla fine con successo, di interrompere l’aggressione".