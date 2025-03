Tentato omicidio, grave un 40enne accoltellato in via Terrachini: caccia all’uomo

Reggio Emilia, 22 marzo 2025 – Un uomo è stato accoltellato stanotte in via Terrachini ed è ricoverato in gravi condizioni all’Arcispedale. Ora è caccia all’aggressore. La violenza è esplosa poco prima delle 2 quando è stato dato l’allarme al 118 di una persona a terra in strada, che presentava una ferita da arma da taglio all’addome.

La vittima – un 40enne di origine marocchina, domiciliato in città – è stata portata in codice rosso al Santa Maria Nuova dove si trova in prognosi riservata, ma comunque non in pericolo di vita; è sempre rimasto cosciente.

Sul luogo dell’accaduto sono arrivati i carabinieri con una pattuglia del Radiomobile della compagnia di Reggio. I militari della sezione operativa e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica e individuare il responsabile. Fondamentale sarà la testimonianza della vittima.