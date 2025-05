Tentato omicidio in stazione: uno degli indagati ottiene l’abbreviato

È approdata all’udienza preliminare davanti al giudice Luca Ramponi (foto) la grave aggressione avvenuta il 19 ottobre 2024 in piazzale Marconi: figurano tre indagati per tentato omicidio in concorso. Quella sera un giovane tunisino era stato accoltellato, poi vi era stato il tentativo di investirlo con un furgone. Il 23enne era stato trovato a terra in mezzo al sangue e con ferite da taglio all’addome; era stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Pochi giorni dopo erano finiti in manette a Piacenza il 23enne Ismail Messaoud e il 26enne Najmeddine Gaddour; poi le manette erano scattate per Saye Chedi, 22 anni, domiciliato a Parma, tunisino come gli altri due sospettati.

Quest’ultimo, codifeso dagli avvocati Luca Sebastiani ed Eugenio Biondi, ieri ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato condizionato a sentire il ferito su alcuni aspetti controversi della dinamica. In aula era presente il pubblico ministero Denise Panoutsopoulos. Il 23enne ferito si è costituito parte civile tramite l’avvocato Teresa Summa. Chedi era stato sottoposto inizialmente alla custodia cautelare in carcere, poi tramutata nei domiciliari con braccialetto elettronico. La squadra mobile della questura era riuscita a risalire all’identità dei primi due grazie alla videosorveglianza, poi il 7 novembre era scattato il terzo arresto.

Chedi era presente all’episodio, ma durante l’interrogatorio di garanzia aveva respinto gli addebiti, sostenendo di non aver partecipato alla fase del ferimento e di non sapere che Gaddour avesse con sé un coltello. Perché si è arrivati a sfiorare la morte di un 23enne con precedenti per droga? "Ho visto che stava strattonando la sua fidanzata in modo violento - aveva raccontato allora Chedi -. Gli ho chiesto: ‘Cosa fai?’. Lui mi ha minacciato con una bottiglia di vetro, poi sono stato accerchiato da altri cinque uomini".

Aveva respinto di aver partecipato all’azione violenta: "Non ho fatto niente". E aveva distinto nettamente la propria condotta da quella degli altri. Il gip Andrea Rat lo aveva incalzato chiedendogli come mai, intercettato, avesse espresso la volontà di scappare: "Avevo paura di essere immortalato", la risposta. L’udienza preliminare proseguirà in giugno.

Alessandra Codeluppi