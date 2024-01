Tentato omicidio in via Eritrea. Identificato un complice, è un amico dell’accoltellatore

La polizia ha individuato e denunciato un complice del 17enne egiziano arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un 23enne marocchino martedì sera in zona stazione. La squadra mobile della questura reggiana, dopo aver esaminato le immagini delle telecamere di videosorveglianza del ‘Feeling Bar’ (nella foto gli agenti all’interno del locale) che ha ripreso l’aggressione avvenuta in via Eritrea, ha identificato un 20enne egiziano, incensurato, che ha minacciato la vittima con un bastone raccolto in strada, ma senza colpirlo. Il giovane, amico dell’accoltellatore (che resta in carcere dopo la convalida dell’arresto e la decisione di emettere un’ordinanza di custodia cautelare da parte del gip del tribunale dei minori di Bologna), è stato deferito a piede libero alla procura di Reggio con le accuse di rissa e concorso in lesioni delle quali dovrà rispondere.

La vicenda risale a martedì sera scorso, intorno alle 20. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, sulla base del racconto di un’amica della vittima, la lite sarebbe scaturita per futili motivi: l’aggressore avrebbe deriso il 23enne, poi sarebbe nata una discussione e il minorenne avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito. Infine è fuggito e ha gettato a terra l’arma recuperata in seguito dagli agenti delle Volanti nella vicina via Don Alai. Subito sono scattate le ricerche e nella notte successiva gli agenti della squadra mobile della questura reggiana sono riusciti a rintracciare il presunto autore.

Il ragazzo era nella comunità di minori stranieri non accompagnati di via Melissa a Fogliano dove era ospite. Il 17enne era già gravato da precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. È stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza che hanno ripreso l’aggressione. Aveva ancora gli abiti che indossava durante l’accoltellamento. La vittima è ricoverata all’ospedale Santa Maria Nuova e ha riportato la perforazione di un polmone e della milza, ma non risulterebbe essere in pericolo di vita.

