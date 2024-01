Tentato omicidio in via Eritrea. Lo deride e lo accoltella al torace. Arrestato un migrante di 17 anni

È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il 17enne egiziano che martedì sera, come riportato ieri sul Carlino, ha accoltellato al torace un 23enne marocchino che ora si trova ricoverato all’ospedale in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20 davanti ad un bar di via Eritrea, in zona stazione. Stando a quanto ricostruito dalla polizia sulla base del racconto di un amico della vittima, la lite sarebbe scaturita per futili motivi; l’aggressore lo avrebbe deriso per come fosse vestito e per alcuni difetti fisici. Da qui è nata la discussione, poi il minorenne ha estratto un coltello e lo ha colpito. Infine è fuggito e ha gettato a terra l’arma – un coltellino Opinel – recuperata e sequestrata poi dagli agenti delle Volanti nella vicina via Don Alai.

Subito sono scattate le ricerche e nella notte, gli agenti della squadra mobile della questura reggiana sono riusciti a rintracciare il presunto autore. Il giovane era nella comunità di minori stranieri non accompagnati di via Melissa a Fogliano dove era ospite, gestita dalla cooperativa L’Ovile. "Lo avevamo segnalato già alla prefettura dieci giorni fa per i suoi comportamenti non compatibili con la vita comunitaria, frutto di fragilità importanti. Eravamo in attesa di una decisione. Questa è la conferma che la gestione a livello statale non funziona", spiega il presidente della coop Valerio Maramotti. Il 17enne infatti era già gravato da precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. È stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza, messe a disposizione del ‘Feeling Bar’ che hanno ripreso l’aggressione. Aveva ancora gli abiti che indossava durante l’accoltellamento, come notato dalle telecamere. Ora si trova nel carcere minorile di Bologna, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vittima è ricoverata all’ospedale Santa Maria Nuova. Ha riportato la perforazione di un polmone e della milza, ma risulterebbe essere fuori pericolo di vita.

Si tratta dell’ennesimo episodio di una lunga escalation di violenza nella zona che non tende a placarsi e che getta ancor più nella paura i residenti. A chiamare la polizia, assistendo all’aggressione dal terrazzo di casa sua, è stato Ivo Ives Zanardi. "Ho visto un uomo a terra – spiega – e tutt’intorno delle persone che lo soccorrevano. Ormai questa zona è diventata invivibile. Ad un certo orario, quando cala la sera, non usciamo più di casa dalla paura. Fuori dalla porta c’è gente che spaccia droga di continuo, tutto alla luce del sole...". Un racconto che trova conferma da una nostra passeggiata ieri all’ora di pranzo, proprio nei pressi del luogo dell’accoltellamento dove tre ragazzi africani si stavano tranquillamente rollando uno spinello in strada, emanando un forte odore di marijuana. "Ehi amico, ne vuoi un po’...?", dice provando ad offrircela.

I titolari di origine cinese del ‘Feeling Bar’ ne danno riprova: "Gestiamo questo locale da dieci anni. Tenevamo aperto fino a tardi, ma ora abbassiamo la saracinesca alle 19,30 perché abbiamo paura alla sera. Abbiamo persino tolto i tavolini e le sedie dalla distesa, perché venivano occupati abusivamente o utilizzti da persone pericolose per lanciarsele addosso. Ma ieri (martedì, ndr) abbiamo visto tutta la scena. Entrambi erano armati con un coltello, l’aggressore gli ha fatto un segno di sfida e si sono fronteggiati davanti al nostro locale. Ci siamo chiusi dentro a chiave. La situazione qui è peggiorata negli ultimi due anni. Abbiamo troppa paura...".