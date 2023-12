Tentato omicidio, scelto il rito abbreviato

Ha scelto il rito abbreviato il quarantacinquenne Abidi Moncef: è imputato per tentato omicidio, rissa e lesioni per un grave episodio di sangue datato 24 ottobre 2019. Quel giorno un tunisino allora 34enne, irregolare, fu trovato riverso in via Paradisi, con una ferita da taglio alla base del collo lunga 15 centimetri. La polizia di Stato arrestò il connazionale Moncef, con diversi precedenti, ritenendolo responsabile: lui, difeso dall’avvocato Nicola Gualdi, si proclama innocente. Altri quattro sono chiamati a rispondere di rissa: figurano il tunisino 34enne ferito al collo e due donne, tra cui un’italiana. L’udienza preliminare davanti al giudice Andrea Rat, che in aprile aveva disposto nuove indagini per accertare le condotte dei singoli imputati, è stata riaggiornato a febbraio.