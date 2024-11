Tentato omicidio in stazione. Accoltellato e lasciato agonizzante: “Io non ho aggredito nessuno” L’interrogatorio di garanzia del terzo arrestato per l’episodio del 19 ottobre in piazzale Marconi. Il 22enne tunisino piange davanti al gip: “Sì, volevo fuggire: avevo paura di essere stato immortalato nei video”