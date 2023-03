Tentato omicidio Vito Lombardo: l’aggressore condannato a 12 anni e due mesi

Gino Renato con gli avvocati Bucchi e Colacino nel 2014

Reggio Emilia, 3 marzo 2023 - Una nuova pagina di giudiziaria è stata scritta oggi riguardo il tentato omicidio del costruttore edile cutrese Vito Lombardo, avvenuto a Coviolo (Reggio Emilia) il 23 novembre 2010, quando l’imprenditore venne ferito a colpi di arma da fuoco, davanti a casa.

Oggi la Corte d’Appello di Bologna (II sezione) ha confermato integralmente la sentenza pronunciata in primo grado dal tribunale di Reggio Emilia il 21 maggio 2014 dal Collegio presieduto da Francesco Maria Caruso (a latere Cristina Beretti e Andrea Rat): condanna, dunque, a 12 anni e due mesi di reclusione per Gino Renato, oggi 79enne, compaesano di Lombardo e a sua volta attivo nel settore edile.

Renato (assistito dagli avvocati Domenico Noris Bucchi e Luigi Colacino) era stato assolto in secondo grado a fine ottobre 2019, ma la prima sezione penale della Corte di Cassazione a settembre 2021 aveva annullato con rinvio l’assoluzione, sui ricorsi della Procura generale di Bologna (pg Valter Giovannini) e dell’avvocato Francesco Antonio Maisano (legale della famiglia Lombardo).

Subito dopo il suo ricovero in ospedale la vittima aveva indicato ai carabinieri il nome del suo aggressore, riconoscendolo anche in fotografia. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva condannato l’imputato in primo grado, ritenendo credibile il racconto del ferito.

Ma la Corte di appello invece lo aveva assolto, sul presupposto che il riconoscimento potesse essere viziato da un deficit del ricordo. Nel corso del processo di appello Lombardo è morto, a seguito delle complicanze di una grave malattia.

I familiari di Vito Lombardo, attraverso l’avvocato Francesco Antonio Maisano del Foro di Bologna che li ha assistiti in tutti i gradi di giudizio, “hanno espresso soddisfazione per una sentenza che, in linea con gli insegnamenti Della Suprema Corte di Cassazione, ha ristabilito la verità che aveva rischiato di disperdersi nel precedente passaggio davanti ad altra sezione della Corte di Appello”. La sentenza odierna, continua l’avvocato Maisano, “testimonia in maniera inconfutabile che Vito Lombardo riferì a inquirenti e magistrati sempre e solo la verità, da persona onesta e perbene quale è stato”.

"Ovviamente dobbiamo attendere il deposito delle motivazioni, che la Corte ha fissato a 90 giorni. Ma senz'altro faremo ancora ricorso per Cassazione, perché siamo convinti che Gino Renato sia assolutamente estraneo a questi fatti", ha dichiarato l'avvocato difensore di Renato, Domenico Noris Bucchi.

Nelle scorse udienze dell'Appello bis del tentato omicidio di Vito Lombardo erano stati ascoltati come testimoni anche Antonio Valerio (oggi collaboratore di giustizia) e Nicolino Grande Aracri (considerato il vertice della 'ndrangheta cutrese).