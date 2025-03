Tentò di rubare un’auto. Otto mesi di pena

È stato assolto dall’accusa di aver rubato una moto. Ed è stato condannato a 8 mesi per il tentato furto di un’auto e di altri beni.

È la sentenza emessa ieri dal giudice Sarah Iusto (nella foto), all’esito della direttissima, per Jalil Ouifqi, 45enne nato in Marocco e residente a Viano – nel comprensorio ceramico – ma di fatto senza fissa dimora. L’uomo, difeso dall’avvocato Matteo Gambarini, aveva scelto il rito abbreviato. Per lui erano scattate le manette l’11 febbraio scorso, quand’era stato sorpreso mentre cercava di rubare un’autovetura – una Opel Corsa – oltre ad altri oggetti all’interno di un garage di un plesso residenziale situato in via Carlo Livi, nel quartiere di Ospizio.

Dopo aver forzato la serratura e la porta di ingresso del cortile, era entrato dentro l’autorimessa, senza però riuscire a consumare il furto perché sorpreso dai proprietari che avevano poi chiamato le forze dell’ordine, che lo avevano colto sul fatto e arrestato in flagranza di reato: quest’accusa è stata ritenuta provata dal giudice Iusto.

Nello specifico, gli veniva contestato nello stesso giorno anche il furto di una moto Honda, sempre nella stessa via Livi, in concorso con altre persone (rimaste però finora ignote): ieri quest’accusa è caduta.

All’indomani dell’arresto l’uomo era comparso in tribunale per l’udienza di convalida, all’esito della quale era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

