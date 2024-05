Tentò di uccidere Lombardo. Gino Renato condannato

Fu Gino Renato, che oggi ha 80 anni, a premere il grilletto contro l’imprenditore edile cutrese Vito Lombardo, ferendolo gravemente il 23 novembre 2010, davanti alla casa dell’uomo aggredito a Coviolo. È quanto ha stabilito la Cassazione che ha confermato la condanna a 12 anni per tentato omicidio pronunciata nel marzo 2023 in Appello; l’unica differenza sta nel fatto che gli ermellini hanno tolto 2 mesi di pena per il reato legato alle armi, che è prescritto. La Suprema Corte ha dunque avallato anche la sentenza pronunciata nel maggio 2014 dal collegio dei giudici presieduto da Francesco Maria Caruso, a latere Cristina Beretti e Andrea Rat (12 anni e 2 mesi). Renato, un compaesano di Lombardo, era pure lui attivo nel settore delle costruzioni: nella lunga vicenda giudiziaria che lo ha visto imputato si sono registrati alcuni ribaltoni. Lui, infatti, fu assolto in secondo grado nell’ottobre 2019, ma la Cassazione nel settembre 2021 annullò la sentenza con rinvio, accogliendo i ricorsi del procuratore generale di Bologna Valter Giovannini e dell’avvocato Francesco Antonio Maisano, che assiste la famiglia Lombardo. L’uomo ferito, subito dopo il ricovero all’ospedale, indicò ai carabinieri il nome del suo aggressore, riconoscendolo in foto: il tribunale reggiano ritenne credibile il suo racconto, ma in Appello Renato fu assolto perché si ipotizzò che vi fosse un deficit del ricordo da parte del ferito. Nel frattempo, nel settembre 2019, Lombardo è venuto a mancare a causa di una malattia. Poi fu emesso l’anno scorso il verdetto in Appello che indicò in Renato il responsabile, ricostruzione confermata mercoledì dalla Cassazione. L’imputato, a piede libero, è difeso dagli avvocati Luigi Colacino e Domenico Noris Bucchi, che alla Suprema Corte hanno chiesto l’annullamento della condanna. Mercoledì la sentenza, che è stata attesa a Roma dalla vedova Rosaria e dalle figlie Francesca, Maria Teresa e Rossella: "La famiglia della vittima apprende della decisione finale con soddisfazione – commenta l’avvocato Maisano –. Si chiude una lunga e dolorosa vicenda da cui emerge definitivamente la credibilità delle dichiarazioni rese in ogni grado di giudizio da Lombardo". Quattordici anni dopo il tentato omicidio, la figlia Francesca Lombardo riflette: "Come ci ha insegnato papà, perseverare con determinazione per ottenere giustizia è l’unica base fondamentale per far funzionare lavoro e famiglia. Di gran lunga il vero successo non è stato nelle lungaggini processuali, ma nel significato che si riesce a dare anche in situazioni così gravi e disumane, ovvero non perdersi e rimanere solidi nei propri valori di amore, onestà e fiducia, con un sano gioco di squadra tra istituzioni, forze dell’ordine, amici e parenti".

Alessandra Codeluppi