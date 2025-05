"Teoremi ingiusti, reputazioni in fumo"

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano si sono susseguite venerdì le arringhe difensive per la psicologa Imelda Bonaretti e altre tre professioniste. Per Federica Alfieri, psicologa dell’Ausl difesa dagli avvocati Mario Bonati e Federico Donelli, il pubblico ministero Valentina Salvi ha domandato 2 anni, con le attenuanti generiche, per falso in una relazione e l’assoluzione da un’altra accusa. "L’impostazione della requisitoria del pm per Alfieri è stata in parte diversa rispetto all’udienza preliminare - ha esordito Donelli - perché l’idea che le psicologhe fossero asservite ai servizi sociali è scomparsa". Cita la testimonianza di Gaddomaria Grassi, ex direttore del dipartimento Salute mentale dell’Ausl: "Riferì che c’era diversità di vedute tra Alfieri e i servizi e che lei aveva manifestato il desiderio di cambiare".

Poi si è soffermato sulla relazione che riguarda un bambino. Il padre, parte civile, sarebbe stato descritto falsamente come dedito all’alcol e aggressivo; il pm lo ha definito in requisitoria "teste inattendibile". Il legale concorda solo in parte: "Lui depose due volte al tribunale dei Minori: nel novembre 2018 confermò di essere stato segnalato per risse, nell’aprile 2019 ammise l’uso di alcol e liti con la moglie davanti al figlio. In questa sede, però, ha negato le bevute e le discussioni: non risulta credibile nel processo in corso, mentre in passato queste dichiarazioni non lo avrebbero facilitato nel riavere il figlio".

Donelli si è focalizzato sullo stato di salute del bambino: "Il pediatra in aula ha parlato di alimentazione selettiva, spiegando che significa inadeguata. È emerso poi che non ci furono i previsti bilanci di salute sul minore dal 2014 e che il pediatra non vide il bambino nel 2015". Sullo stato emotivo, "la relazione dice che erano state le maestre a riferire che lui era depresso; poi lo hanno confermato i testimoni". Parola infine all’avvocato Matteo Marchesini per due neuropsichiatre dell’Ausl. Per Valentina Ucchino il pm aveva domandato 1 anno e 8 mesi per un falso e una rivelazione di segreti su un procedimento penale; su quest’ultima accusa, per Flaviana Murru, con medesimo ruolo, 8 mesi, oltre alle generiche per entrambe. "Ucchino chiede di essere guardata non come l’ombra di un teorema, ma come persona - ha esordito Marchesini -. Per anni ha portato il peso enorme di accuse ingiuste, il dolore della stigmatizzazione pubblica e il sacrificio silenzioso di una reputazione costruita in anni di studio, di lavoro e di dedizione ai più deboli. Non ha mai inteso manipolare la verità, né piegare la scienza medica a scopi illeciti. Anzi, ha sempre operato in buona fede".

L’avvocato ha rimarcato "la mancanza di un movente e del dolo". E ha puntualizzato che la relazione del 26 marzo 2018 sulla bambina che rappresenta il caso-pilota dell’inchiesta "fu redatta da Bonaretti e sottoscritta in buona fede da Ucchino, che non partecipò alle sedute di psicoterapia". Ha poi citato i dialoghi tra Bonaretti e Ucchino dove entrambe esprimevano "chiaro dissenso verso il modo di operare dei servizi sociali, parlando di "dittatura stalinista". Sull’accusa di aver rivelato il contenuto di un’audizione sulla bambina quando l’inchiesta non era ancora diventata di dominio pubblico, mossa in concorso a Ucchino e a Murru, Marchesini ha sottolineato "la mancanza di offensività: il caso lo conoscevano entrambe e si sono parlate dicendosi ciò che si erano riferite tra loro". Chiesta inoltre la nullità del verbale di sommarie informazioni testimoniali di Ucchino.

