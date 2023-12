Teppisti a bordo del treno: paura tra i passeggeri

Sono in corso indagini per risalire al gruppo di teppisti-vandali che mercoledì sera ha provocato danni all’interno del treno 90338 sulla linea Parma-Suzzara. All’altezza di Brescello, poco dopo le 20, si è verificato l’episodio, che ha visto protagonisti alcuni giovani. I testimoni hanno visto i vandali scaricare gli estintori sul pavimento, provocando pure danni a sedili e parti di carrozzeria interna. Oltre ad alcuni passeggeri, a bordo del treno si trovava solo il macchinista, il quale ha preferito evitare situazioni di pericolo, restando chiuso nella cabina di guida. Sono state informate le forze dell’ordine, ma alla fermata successiva il gruppo di vandali è sceso dal convoglio per poi allontanarsi.

Per fortuna non risultano conseguenze alle persone. Ma il disagio è stato evidente il mattino seguente, visto che per ripristinare la funzionalità di quel treno è stato necessario cancellare le corse ferroviarie in partenza alle 6.41 da Parma e delle 7.35 da Suzzara. Dunque, agli ormai periodici problemi dovuti alla vetustà dei convogli ora su quella linea ferroviaria e ai frequenti abbattimenti di sbarre dei passaggi a livello, a provocare disagi e ritardi nell’arrivo dei treni ci si mettono anche i vandalismi. Da aggiungere pure sbandati e persone in stato di ebbrezza alcolica, che talvolta costringono a interrompere il viaggio in attesa di soccorsi sanitari o forze dell’ordine. E in merito alla sicurezza non mancano le richieste di utenti per l’installazione di telecamere di sorveglianza a bordo e il potenziamento del personale di bordo.

Antonio Lecci