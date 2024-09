Teresina compie un secolo di vita. Festa al ristorante con la famiglia

Emozionatissima al pranzo per festeggiare il suo centesimo compleanno, ha dichiarato che non si sente stanca e anzi desidera arrivare ai 150. Teresina Ponti ha commentato così il bel traguardo del secolo, celebrato al ristorante Trotter all’Ippodromo di Montechiarugolo con la sua grandissima famiglia: i figli, 6 nipoti, 5 pronipoti… La nonnina ha dimostrato la sua ottima salute partecipando felice al banchetto e stupito mangiando di tutto: dalla polenta fritta ai tortelli fino alle magnifiche crostate di frutta modellate a creare il numero 100. Il tutto annaffiato con un bicchiere di prosecco e su tavoli colorati dei tanti fiori regalati. Teresina è nata il 20 agosto del 1924 a Carpineti. Nel ’63 si trasferì insieme al marito Oriente Gatti a Montecchio, dove sono venuti al mondo alcuni dei figli: il barbiere montecchiese Tiziano, Domenico, Giovanna, Maria Pia e (purtroppo già deceduti) Giuseppe e Bianca. Quest’ultima, scomparsa prematuramente nel 2015, era stata per anni la contitolare del negozio di ortofrutta di via XX settembre ’Bianca e Meri’. Il segreto dei cento anni di Teresina? Forse è legato, oltre che ad una tempra fisica eccezionale, un cuore buono e un’indole generosa, al fatto che tra famiglia e lavoro non si è mai fermata. Insieme al marito aveva lavorato sia "dai Conforti" al caseificio Sant’Antonio che all’azienda agricola Bertani di Villa Aiola. La sua più grande passione è sempre stata la cucina. Il suo piatto forte è stato l’anatra arrosto, oltre alle pietanze della cucina tradizionale reggiana.

f. c.