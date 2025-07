"Tergicristalli rubati dai fumatori di crack"

Le 761 pipette distribuite una volta al mese nel 2024 ai consumatori di crack della zona stazione di Reggio Emilia dall’unità di strada della Comunità Papa Giovanni XXIII si legano ad un’impennata di furti dei tergiscristalli dalle auto in sosta.

Il motivo lo spiega il comitato di residenti Rere (Rete Residenti Quartiere Stazione) che ha raccolto l’eredità dello storico progetto Cres.

In particolare "le gommine dei tergicristalli sono usate per pulire la pipa tra una fumata e l’altra, in attesa della nuova pipa gratuita per il mese successivo" evidenziano i cittadini.

Secondo cui questa nuova tipologia di furti è "difficilmente quantificabile", anche perché "immaginiamo che non siano molte le denunce del furto del tergicristalli o della gommina dello stesso dalla propria auto parcheggiata. Un’imprecazione, la colpa a qualche gruppo di nullafacenti che aveva voglia di fare un dispetto o qualche danno per passare il tempo, e si va ad acquistare un nuovo tergicristallo".

La situazione è però ben diversa e più grave, come documentato dal comitato nel passaggio pedonale tra via Chiesi e via Turri. Ora "potremmo andare tutti a denunciare il furto del nostro tergicristallo, per far emergere il problema", conclude la Rete dei residenti della stazione "oppure possiamo chiedere all’Unità di progetto per la stazione (del Comune, ndr) una distribuzione di gommine per tergicristallo a metà mese ai fumatori, così da proteggere le auto in sosta", chiude Rere.