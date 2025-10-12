Terminati i lavori per la sicurezza del municipio

È stato ultimato l’intervento di rafforzamento e messa in sicurezza del municipio situato in piazza della Libertà a Vezzano. Un’operazione certamente importante, durata 11 mesi. Le opere hanno riguardato il rinforzo delle congiunzioni trave-pilastro mediante l’inserimento di piastre metalliche, la realizzazione di un intonaco armato esterno e di rete in fibra naturale con barre all’interno per evitare il ribaltamento delle pareti, il rinforzo dei pilastri del porticato, la messa in sicurezza degli architravi delle finestre con un nuovo frontalino in pietra naturale, la sistemazione degli oscuranti e la messa in sicurezza di una porzione della copertura. Il tutto completato dalla pittura interna degli uffici perimetrali ed esterna di tutta la sede con la concretizzazione pure di una nuova scritta sulla facciata del municipio rivolta verso la strada statale 63, attraversata ogni giorno da tantissimi mezzi in transito sull’arteria.

Si tratta di un progetto dal costo complessivo di 561.496,52 euro: è stato cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna per quasi 490mila euro con fondi destinati ad interventi volti alla riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici, mentre la restante parte è stata invece finanziata dall’amministrazione comunale di Vezzano sul Crostolo guidata dal sindaco Vescovi.

"Con l’auspicio che non si debba far fronte a sismi di rilevante entità, l’intervento è stato realizzato per consentire alla macchina operativa comunale di rimanere sempre e pienamente operativa anche in situazioni di calamità, senza doversi spostare in altra sede", ha sottolineato il vicesindaco, con delega ai lavori pubblici, Mauro Lugarini. Esprime soddisfazione il sindaco vezzanese Stefano Vescovi: "Il ringraziamento va al nostro personale che ha gestito in prima persona i traslochi necessari all’implementazione progressiva dell’intervento che hanno richiesto molteplici spostamenti di ufficio e hanno operato all’interno della sede cantierata in una situazione di indiscutibile ‘disagio’". Il primo cittadino Vescovi esprime gratitudine anche alle ditte Società Cattolica Costruzioni Edili e Stradali Spa che hanno eseguito i lavori "Per la professionalità nonché con l’attenzione che ha reso sicuramente meno complicata la convivenza tra cantiere e normale svolgimento dei lavori degli uffici". Matteo Barca