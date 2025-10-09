Terminato il parquet del palazzetto dello sport. Ora manca solo la tribuna

Con la posa del parquet si sono conclusi i lavori di costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport. L’intervento, atteso da anni dai cittadini, è ormai giunto alle battute finali: l’impresa esecutrice deve soltanto comunicare al Comune la data di consegna ufficiale. L’unico elemento mancante è la tribuna, una struttura mobile di ultima generazione, già ordinata e pronta per essere montata nei prossimi giorni. Si tratta di un piccolo ritardo, di circa un mese, rispetto alle previsioni indicate quest’estate dal sindaco Fausto Torelli . All’inaugurazione sarà presente come semplice cittadino anche Giancarlo Ghirelli, ex assessore ai Lavori pubblici e consigliere comunale dimessosi il 2 ottobre, dopo quasi quattro mandati consecutivi. Sulle dimissioni interviene ora l’avvocato Filippo Borghi, capogruppo di minoranza di "Viviamo": "L’uscita di scena di Ghirelli, figura storica del Pd e colonna della maggioranza guidata da Torelli, non è un fatto secondario: segna una frattura politica rilevante e apre inevitabili interrogativi sugli equilibri interni alla maggioranza". Borghi ha ricordato i ventun anni di impegno amministrativo di Ghirelli, evidenziando tuttavia come "molte delle scelte urbanistiche che oggi pesano negativamente su Montecchio portino la sua firma e riflettano la linea politica del sindaco Torelli e del Pd". Il consigliere di opposizione ha poi aggiunto che la fine del percorso amministrativo di Ghirelli "non deve diventare un modo per scaricare su di lui responsabilità che appartengono all’intera maggioranza… decisioni discutibili sul piano urbanistico e strategico, prive di una visione complessiva, hanno privilegiato logiche di breve periodo a discapito di uno sviluppo equilibrato e sostenibile". Infine, non è passata inosservata a Borghi la presa di distanza del capogruppo di maggioranza Iori dal consigliere Luca Gulisano: "Un messaggio politico inequivocabile, sintomo di instabilità e mancanza di coesione nella maggioranza".

f.c.