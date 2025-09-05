Terminato l’intervento antisismico: "Più sicura la scuola dell’infanzia"

E’ appena terminato l’intervento di adeguamento statico alla scuola dell’infanzia Robin Hood di Baiso: I lavori sono stati interamente finanziati con risorse del bilancio comunale di Baiso per un importo complessivo di 140.000 euro. L’intervento di consolidamento della struttura scolastica che a breve accoglierà i bambini con le loro insegnanti, ha comportato un’innovazione con l’impiego di materiali più resistenti che rendono la scuola più sicura. In particolare sono stati eseguiti: il raddoppio di tutte le travi di legno delle diverse capriate, la posa di nuove catene in acciaio, il rinforzo di tutte le capriate e relativi puntoni con la collocazione di doppie piastre metalliche per maggiore sicurezza. La scuola dell’infanzia Robin Hood, che si colloca nel centro di Baiso, risale a fine anni ‘80 del secolo scorso e quindi, secondo il sindaco Fabio Spezzani, necessitava di un intervento di adeguamento per una maggiore sicurezza sul piano statico e propedeutico all’antisismica.

Lunedì 15 settembre la scuola dell’infanzia rinnovata di Baiso aprirà le porte ad una trentina di bambini che, accompagnati dai loro genitori, inizieranno il nuovo anno scolastico. "Tra poco più di dieci giorni, tornando a scuola, i nostri bimbi dell’infanzia troveranno il solito calore, - afferma il sindaco Spezzani - ma certamente anche un luogo molto più accogliente e più sicuro. Sono soddisfatto dei lavori fatti per la messa in sicurezza dell’edificio della scuola, eseguiti con risorse del Comune e questo mi riempie d’orgoglio. Complimenti alla ditta Edilpighini srl per la serietà e professionalità con cui ha eseguito i lavori. Grazie all’assessore Villiam Ovi e all’Ufficio Tecnico comunale per il costante e proficuo lavoro".

Settimo Baisi