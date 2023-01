Terra di Mezzo, polizia locale in sciopero

Il presidio a Bagnolo

Bagnolo (Reggio Emilia), 13 gennaio 2023 - Polizia locale in sciopero, all’Unione Comuni Terra di Mezzo, che comprende Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto. Astensione dal lavoro per le prime due ore di ogni turno per protestare contro la carenza di personale del corpo di polizia, ma anche per le condizioni strutturali di spogliatoi e spazi di ricevimento utenza in particolare alle sedi di Castelnovo Sotto e Cadelbosco, fino a mansioni amministrative affidate agli agenti ma che, secondo i sindacati di categoria, non sarebbero di competenza della polizia locale. Oggi davanti al municipio di Bagnolo si è svolto un presidio, dove i sindacalisti Lorenzo Cristofaro, Paolo Consolini e Fabio Bertoia hanno spiegato ai cittadini le ragioni della protesta. Al presidio si è presentato anche il sindaco bagnolese, Gianluca Paoli, che si è confrontato con gli agenti e i sindacalisti. Già nei giorni scorsi i sindaci dei tre Comuni avevano respinto le accuse di immobilismo verso il corpo di polizia locale, segnalando invece il massimo impegno per l’attività degli agenti, impegno però reso però difficile e complicato dalla carenza di risorse finanziarie degli enti pubblici.