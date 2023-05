Stasera alle 21 negli spazi del Maki Pub di via Boiardo a Bagnolo si svolge un incontro pubblico organizzato da Avis e Croce rossa locale su "Terra, salute e capitali naturali" con il dottor Salvatore De Franco, vicepresidente dell’Avis reggiana, in dialogo con i giovani. L’ospite risponde sui temi della prevenzione e promozione della salute e dell’ambiente in relazione ai capitali naturali che costituiscono il nostro patrimonio e bene comune. E’ la quarta tappa di un percorso, "Un solo pianeta, quale futuro?", iniziato con un ricco cartellone di eventi pubblici il 18 aprile, che si concluderà il primo ottobre prossimo.

E’ realizzato da circoli, associazioni del volontariato del paese,

Ctl e da Bagnolo Bene Comune.