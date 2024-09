Terranova e Giaquinta non perdono un set

Tutto come da pronostico a livello femminile. Successo a sorpresa, invece, nel tabellone maschile. Nel week end il Circolo Tennis Reggio Emilia ha ospitato il Memorial "Patrizia Pizzetti", torneo open con montepremi complessivo di 5mila euro dedicato alla presidentessa del circolo, scomparsa nel dicembre 2023: le favorite Elsa Rebecca Terranova e Chiara Giaquinta hanno dominato la kermesse "in rosa", senza perdere un set, imponendosi 6-1, 6-2 in finale sulle numero 3 Letizia Dell’Agnese e Camilla Ronchini. Particolare curioso: Terranova aveva già vinto nel 2023 al C.T. Reggio, insieme ad Anna Signorini, imponendosi in finale proprio su Dell’Agnese-Ronchini.

Tra gli uomini, invece, affermazione contro pronostico di Michele Brambilla e Martin Leonardo Rubini, che dopo aver eliminato in semifinale i favoriti Nicola Remedi e Leonardo Bulgarini hanno battuto 7-5, 6-3 sui numeri 2 Tommaso Rivellini e Jacopo Eugenio Accatino.