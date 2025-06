Terre di Canossa, schianto sulla A1. Furgone della polizia contro un tir

Soccorsi mobilitati due volte nella sola giornata di ieri lungo l’autostrada A1, provocando disagi al traffico e l’intervento di numerose squadre di soccorso e dei vigili del fuoco.

L’episodio più grave è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle ore 17, al chilometro 124 Nord, all’altezza del casello Campegine-Terre di Canossa. Un furgone della polizia penitenziaria, con a bordo tre agenti e un detenuto, è rimasto coinvolto in un incidente. Dopo aver urtato contro un tir il mezzo ha concluso la sua corsa schiantandosi contro il new jersey centrale. Nell’impatto i tre agenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso di Reggio (non risultano in pericolo di vita) mentre il detenuto è rimasto illeso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Sant’Ilario, la polizia stradale di Reggio Emilia, la questura, i carabinieri e quattro ambulanze. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza del tratto autostradale, il traffico ha subito rallentamenti significativi.

Sempre lungo l’Autosole, all’altezza del chilometro 139 Sud (Reggio), i vigili del fuoco sono intervenuti anche ieri mattina presto attorno alle 6.10. Un camion che trasportava asfalto ha preso fuoco a causa dell’incendio di uno pneumatico. Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Reggio Emilia, insieme alla Polizia stradale di Modena Nord. L’intervento ha permesso di contenere le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse all’intero mezzo. Non si segnalano feriti, ma si sono registrati rallentamenti al traffico durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Una giornata difficile per l’Autosole, segnata da due eventi che evidenziano ancora una volta l’importanza della rapidità nei soccorsi.