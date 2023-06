Terre di Mezzo, è braccio di ferro

Forse un incontro col prefetto di Reggio potrebbe risolvere lo scontro all’Unione Terra di Mezzo, dove il disaccordo sulla nomina del nuovo presidente del consiglio dell’Unione (Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto) sta bloccando il voto sul bilancio preventivo dell’ente, col sindaco bagnolese Gianluca Paoli e i consiglieri di tre gruppi a disertare le sedute consiliari, facendo così mancare il numero legale per votare l’atto amministrativo. Anche ieri, di fronte a una mancata apertura di Pd e centrosinistra alla nomina alla presidenza dell’esponente indicato da Paoli e dai suoi alleati, questi ultimi hanno deciso di non partecipare alla seduta consiliare. A margine, chiesto un accertamento sul voto per la presidenza di quattro anni fa, che sarebbe avvenuto in perfetta parità di voti e non con la maggioranza assoluta.