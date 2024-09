Terremoto 2012, terminati i lavori di copertura del teatro di Rolo

Sono terminati i lavori sulla copertura del teatro di Rolo, con la struttura ora chiusa e sigillata. Si tratta di un passo avanti importante verso la riattivazione della storica sala polivalente, ma restano vari interventi da eseguire. Una parte delle opere previste non risulta ancora coperta dalle risorse economiche. L’ex Spazio Aperto è chiuso per inagibilità dal maggio 2012, a causa degli effetti del terremoto. Il progetto generale prevede messa in sicurezza, adeguamento alla normativa antincendio, rifacimento del tetto e del palcoscenico in legno, una scala di sicurezza per il retro palco, rifacimento di tutti gli impianti, elettrico e di riscaldamento, un ascensore per salire al primo piano, fino a un dispositivo necessario per eliminare le barriere architettoniche e l’ampliamento degli spazi con l’annessione al teatro dell’ex sala delle associazioni, al primo piano.