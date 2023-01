Terremoto a Canossa, lieve scossa sismica al confine col Parmense

La zona dell'epicentro

Canossa (Reggio Emilia), 3 gennaio 2023 – Una scossa sismica di lieve intensità è stata registrata nel pomeriggio dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.



La zona dell'epicentro

Si tratta di un terremoto di magnitudo 2.2 avvenuto a tre chilometri a sud del centro del Comune di Canossa, quando mancavano cinque minuti alle 16. Una scossa avvenuta a una profondità di 24 chilometri in territorio reggiano, a poca distanza dal confine con la provincia di Parma, nei pressi del corso del torrente Enza.

Non si registrano situazioni di emergenza e neppure danni a persone o a cose. Si tratta di una zona, al confine tra le due province emiliane, che già in passato è stata interessata da simili episodi. Così come l’area della Bassa, più volte interessata da scosse sismiche, in particolare tra Correggio, Bagnolo e Novellara.