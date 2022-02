Reggio Emilia, 13 febbraio 2022 - Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è stato avvertito nella zona di Carpineti, in provincia di Reggio Emilia. L'Ingv ha rilevato il sisma alle 20:47 ora italiana. Il sisma è stato avvertito anche in provincia di Modena.

Il sisma - si legge sul sito dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia - ha avuto un ipocentro a 26 chilometri di profondità. La scossa, come si evince anche dai diversi commenti lasciati sui social network da Facebook a Twitter, è stato avvertito nella zona di Reggio Emilia e nel Modenese.

Per il momento non si registrano danni significativi a cose e persone. Resta però la paura a 10 anni dal sisma che nel 2012 scosse l'Emilia, in particolare dopo il terremoto del quarto grado avvenuto qualche giorno fa.

Una serie di scosse

Oltre all'ultima scossa di magnitudo 3,6, con epicentro nella zona di Carpineti, a una profondità di 26 chilometri, in precedenza l'Ingv ne aveva segnalata un'altra di magnitudo 2,5 a Correggio, sempre in provincia di Reggio Emilia, a una profondità di 6 km. Non si segnalano danni o feriti.

Nella giornata di sabato nella stessa area erano state registrate altre tre scosse, di magnitudo compresa tra 2,3 e 2,4. Mercoledì scorso nel Reggiano erano state registrate due scosse di magnitudo 4 e 4,3 che avevano provocato qualche apprensione ma senza causare danni.