Bagnolo (Reggio Emilia), 1 gennaio 2021 - La terra ha tremato anche nelle ultime ore dell’anno in Emilia. Tra nuove scosse in Croazia e altre in Sicilia, ieri sera alle 22,15 una lieve scossa è stata avvertita a Bagnolo in Piano, a due chilometri a sud del centro abitato, con magnitudo 2.3 a otto chilometri di profondità, al confine con la città capoluogo. Si tratta della stessa zona già interessata più volte negli ultimi anni da simili episodi.

E poco più tardi, pochi minuti dopo l’una, una simile scossa si è avuta a Pavullo nel Frignano, nel Modenese, di magnitudo 2.6 ma a una profondità di 26 chilometri. Eventi accaduti mentre in molti stavano festeggiando in famiglia l’arrivo del nuovo anno. Non si registrano segnalazioni di danni a cose e neppure a persone. A San Silvestro in Italia si sono registrate scosse sismiche inferiori ai 4 gradi anche nel Foggiano, nelle province di Crotone, Messina e Catania